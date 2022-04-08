В Госспецсвязи сообщают о новой кибератаке на госорганы

Госспецсвязи предупреждает о новой кибератаке, которая действует методом распространения опасных электронных писем, сообщает Экономическая правда.

"Письма содержат HTML-файл, открытие которого приведет к созданию на компьютере архива с файлом под названием "О фактах преследования и убийства работников Прокуратуры со стороны российских военных на временно оккупированных территориях.lnk".

Его открытие, в свою очередь, приведет к возможности хакеров получить полный контроль над вашим компьютером и чревато воровством конфиденциальной информации, повреждением данных и компьютерных систем" , - говорится в сообщении.

Там добавляют, что активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon). Эта группа уже неоднократно осуществляла кибертаратаки как государственные органы Украины, так и на страны ЕС.