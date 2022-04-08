В Винницкой области задержали мэра за стрельбу из автомата

В Винницкой области полиция задержала мэра Немирова за стрельбу из автомата, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области.

7 апреля в полицию поступило сообщение от местного волонтера о том, что глава города Немиров на территории городского совета стреляет из автоматического оружия.

По словам потерпевшего, он как представитель волонтерской организации принес в мэрию гуманитарную помощь для ВСУ: карематы и другие вещи. И между ним и главой города возник конфликт.

Во время спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата, отмечают в полиции.

Указано, что потерпевший успел покинуть территорию государственного учреждения и вызвал полицию. Пострадавших нет.