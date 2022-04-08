В Киеве возобновляют работу ЦУМ, River Mall, Lavina Mall и Mandarin Plaza

В столице возобновляют работу ЦУМ, River Mall, Lavina Mall и Mandarin Plaza, сообщает Новое время.

ЦУМ возобновил свою работу 6 апреля, пока работает только точка выдачи интернет-заказов Click&Collect, сообщила директор отдела аренды ЦУМ Галина Закревская.

"Два дня назад запустили только интернет-магазин. Заказы отправляем, также можно самим физически их забрать в ЦУМе" , — сказала она.

Зона выдачи заказов, с возможностью примерки, работает на втором этаже ежедневно, с 11:00 до 17:00. Паркинг в ЦУМе пока закрыт.

ТРЦ River Mall начинает работу с 8 апреля. График работы с 10:00—18:00, а размещенное в нем Сильпо работает с 09:00 до 20:00. Будет работать подземный и открытый паркинг, он будет бесплатным. Перечень магазинов и заведений питания, которые начнут работу, пока не оглашается.

Готовятся в ближайшее время к открытию и Lavina Mall и Mandarin Plaza.

"Занимаемся технической подготовкой и тоже будем открываться. Надеюсь, что на следующей неделе откроем Lavina Mall и Mandarin Plaza" , — рассказал директор группы Mandarin Plaza Александр Черницкий.

По его словам, кроме продовольственных супермаркетов будут открыты и магазины одежды, в частности готовность возобновить работу подтвердил Helen Marlen.

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