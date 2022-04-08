Штайнмайер: Путин и Лавров должны предстать перед трибуналом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к трибуналу по военным преступлениям против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом, со ссылкой на интервью Штайнмайера немецкому журналу Der Spiegel, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Ответить должны те, кто несет политическую ответственность, сказал немецкий президент.