Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) перечислил Украине 668 млн евро неотложной помощи, сообщает УНИАН.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается, президент ЕИБ Вернер Хойер подтвердил, что 668 млн евро в рамках срочного реагирования банка и солидарности с Украиной были перечислены в полном объеме.