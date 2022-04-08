Пристайко призвал НАТО увеличить присутствие кораблей Альянса в Черном море

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко призвал НАТО и другие международные силы играть более активную роль в Черном море. Он заявил, что Черное море необходимо для получения гуманитарной помощи. Об этом, со ссылкой на The Guardian, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Мы должны разблокировать Черное море. Русские блокируют для нас море. Это наше собственное море. Оно нужно нам для того, чтобы в Украину поступала гуманитарная помощь. А на самом деле оно нам нужно для того, чтобы украинский экспорт - в основном зерновых - мог выходить за пределы страны" , - заявил посол.

Пристайко подчеркнул, что Украина отвечает за значительную часть продовольственной безопасности во всем мире.

"Многие страны Африки питаются благодаря украинскому зерну. И это зерно застряло в наших элеваторах, его нельзя экспортировать, его нельзя никуда отправить" , - добавил он.

Посол предположил, что размещение кораблей НАТО в Черном море не будет таким уж большим изменением нынешней политики.