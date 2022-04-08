Зеленский отреагировал на обстрел Краматорского вокзала
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске Донецкой области.
"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации", - говорится в сообщении.
Он добавил, что около 30 погибших и около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте.
"Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - написал он.