Зеленский отреагировал на обстрел Краматорского вокзала

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске Донецкой области.

"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации" , - говорится в сообщении.

Он добавил, что около 30 погибших и около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте.