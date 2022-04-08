ЕС утвердил пятый пакет санкций против России

ЕС утвердил пятый пакет санкций против России

Европейский Союз утвердил пятый пакет санкций против России за вооруженную агрессию против Украины. Он включает эмбарго на импорт российского угля и ряд других ограничений, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Сообщается, что пятый пакет включает ряд мер, призванных усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля для ведения войны.

"Эти санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах, находящихся под российской оккупацией. Цель наших санкций - остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого обходится", - отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Пятый пакет санкций включает:

  • запрет на покупку, импорт или передачу российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС с августа 2022 года;
  • запрет на доступ в порты российским кораблям. Исключение для сельскохозяйственных и пищевых грузов, гуманитарной помощи и энергетики;
  • запрет на любые российские и белорусские автоперевозки в пределах стран ЕС, в том числе на транзит. Исключение для фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых грузов, включая пшеницу;
  • запреты на экспорт авиатоплива, квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения и другого оборудование. А также запрет на импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя;
  • запрет на участие российских компаний в государственных закупках в странах-членах ЕС, любой финансовой поддержки российских государственных органов, запрет на депозиты, криптокошельки, а также на продажу России и Беларуси банкнот и переводных ценных бумаг, номинированных в любой официальной валюте стран ЕС.

Кроме того, введены санкции против компаний, продукция которых сыграла роль во вторжении в Украину, ключевых олигархов и бизнесменов, кремлевских чиновников, пропагандистов, а также членов семей подсанкционных лиц.

Также вводится полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, на долю которых приходится 23% рынка банковского сектора России.

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