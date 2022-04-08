ЕС утвердил пятый пакет санкций против России

Европейский Союз утвердил пятый пакет санкций против России за вооруженную агрессию против Украины. Он включает эмбарго на импорт российского угля и ряд других ограничений, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Сообщается, что пятый пакет включает ряд мер, призванных усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля для ведения войны.

"Эти санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах, находящихся под российской оккупацией. Цель наших санкций - остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого обходится" , - отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Пятый пакет санкций включает:

запрет на покупку, импорт или передачу российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС с августа 2022 года;

запрет на доступ в порты российским кораблям. Исключение для сельскохозяйственных и пищевых грузов, гуманитарной помощи и энергетики;

запрет на любые российские и белорусские автоперевозки в пределах стран ЕС, в том числе на транзит. Исключение для фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых грузов, включая пшеницу;

запреты на экспорт авиатоплива, квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения и другого оборудование. А также запрет на импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя;

запрет на участие российских компаний в государственных закупках в странах-членах ЕС, любой финансовой поддержки российских государственных органов, запрет на депозиты, криптокошельки, а также на продажу России и Беларуси банкнот и переводных ценных бумаг, номинированных в любой официальной валюте стран ЕС.

Кроме того, введены санкции против компаний, продукция которых сыграла роль во вторжении в Украину, ключевых олигархов и бизнесменов, кремлевских чиновников, пропагандистов, а также членов семей подсанкционных лиц.

Также вводится полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, на долю которых приходится 23% рынка банковского сектора России.