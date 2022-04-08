В "Укрзализныце" уточнили информацию об эвакуации из Донбасса

Станция Краматорск закрыта для эвакуации и приема поездов. В то же время эвакуационные рейсы сегодня отправятся из Славянска, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра "Укрзализныци".

"Пока станция Краматорск закрыта для приема поездов, из Славянска сегодня отправится эвакуационным рейсом поезд 45 в Ужгород, ожидаются отправки рейсов 274, 276, 278 и 92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу соответственно" , - говор﻿﻿ится в сообщении.

При этом точное время отправления в "УЗ" пока не сообщается, поезда будут отправляться по мере наполнения.