США ввели санкции против алмазной и судостроительных компаний РФ

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российской алмазодобывающей компании "Алроса" и 28 дочерних предприятий АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Так, под блокирующие санкции попала крупнейшая в мире алмазодобывающая компания "Алроса", отвечающая за 90% добычи алмазов в РФ.

При этом соглашения с группой "Алроса" должны быть завершены до 7 мая, а до 7 июня - с Alrosa USA, Inc, ее подразделением в США.

Также санкции ввели в отношении восьми членов совета директоров ОСК и 28 ее дочерних предприятий: Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", Балтийский завод, Судостроительная компания "Северная верфь", Кронштадтский морской завод, Невское проектно-конструкторское бюро, Центр судоремонта "Звездочка".

Всего в списке 29 организаций.

"Эти санкции будут продолжать оказывать давление на ключевые структуры, позволяющие и финансирующие неспровоцированную войну России против Украины" , - сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки.

"Эти действия, предпринятые вместе с Госдепартаментом и в координации с нашими союзниками и партнерами, отражают наши постоянные усилия по ограничению доступа Кремля к активам, ресурсам и секторам экономики, которые важны для обеспечения и финансирования жестокости Путина" , - добавил Нельсон.

Среди 8 членов совета директоров ОСК, попавших под санкции, - председатель совета директоров Георгий Полтавченко и его гендиректор Алексей Рахманов.

Минфин США утверждает, что "ОСК – российское государственное предприятие, разрабатывающее и строящее большинство российских кораблей", многие из которых, вероятно, участвуют в войне против Украины.

Вся американская собственность оказавшихся в "черном списке" блокируется, а физлицам и компаниям США запрещаются все операции с ней.

США уже вводили ограничения по "Алросе" и ОСК. 7 апреля они были внесены в черный список повторно.