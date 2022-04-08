Боррель: представительство ЕС возобновит работу в Киеве

Через шесть недель после начала войны в Украине представительство Евросоюза возобновит работу в Киеве, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель во время поездки с главой Еврокомиссии в Киев.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас также находится в поезде делегации Еврокомиссии, который должен прибыть в Киев в пятницу. Он возобновит работу в украинской столице с небольшой командой.

Представительство ЕС было полностью эвакуировано через день после начала войны, и с тех пор основная команда работала в Жешуве на юге Польши.

Поездка и возвращение посла должны показать, "что Украина есть, что есть столица, правительство и представительства других стран" , отметил Боррель.