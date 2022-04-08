Вилкул: войска РФ обстреляли лодку с людьми на Каховском водохранилище

На границе Днепропетровской и Херсонской областей солдаты РФ расстреляли лодку с людьми. Погибли 4 человека, среди которых ребенок, сообщает Укринформ.

Об этом заявил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Примерно в 10 утра (7 апреля - ред.), орки на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха "Світанок" в Марьянском Криворожского района расстреляли лодочку, которая плыла со стороны Первомаевки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей с оккупированной части Херсонской области. Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70-ти метров от берега" , - сказал Вилкул. ﻿

По его данным, в лодке было 14 человек. Трое детей и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести.

"Это был седьмой рейс этой лодки. Подонки! Хорошо знали, что там мирные люди. Но расстреляли их ракетами. Просто за то, что они хотели выжить" , - добавил Вилкул.

Кроме того, он сообщил, что в освобожденных селах Херсонской области, которыми сейчас занимаются власти Днепропетровской области, сталкиваются со страшными историями.

"Такими, например, как изнасилование 16-летней беременной девушки и 78-летней бабушки в одном из сел на ингулецком направлении. Это то, чему никогда не будет прощения" , - сказал Вилкул.

Он также добавил, что это - военное преступление и его должны рассматривать в Гааге.