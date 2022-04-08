Боррель отреагировал на ракетный удар РФ по вокзалу в Краматорске
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил ракетный удар России по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области, сообщает Новое время.
"Я решительно осуждаю совершенное сегодня утром неизбирательное нападение России на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли десятки людей и многие получили ранения", — написал он в своем Twitter.
По словам Борреля, атака на вокзал в Краматорске является еще одной попыткой закрыть пути эвакуации для населения.
"Это еще одна попытка закрыть пути эвакуации для тех, кто бежит от этой неоправданной войны, и причинить страдания людям", — резюмировал он.