Боррель отреагировал на ракетный удар РФ по вокзалу в Краматорске

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил ракетный удар России по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области, сообщает Новое время.

"Я решительно осуждаю совершенное сегодня утром неизбирательное нападение России на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли десятки людей и многие получили ранения" , — написал он в своем Twitter.

По словам Борреля, атака на вокзал в Краматорске является еще одной попыткой закрыть пути эвакуации для населения.