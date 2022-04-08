ОК "Юг": РФ нанесла три ракетных удара из Крыма по Одесской области
Российские оккупанты ночью произвели обстрел Одесской области тремя управляемыми ракетами, выпущенными с территории Крыма. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Ночью с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесщине. Повреждены 2 здания, к сожалению, есть пострадавшие, их количество уточняется.
На фоне ракетных ударов обычная практика врага – активизация диверсионно-разведывательных групп, в том числе в приграничных регионах. Целью которых является усиление психологического давления на гражданское население, распространение паники", - говорится в сообщении.
Корабельная группировка противника продолжает ведение разведки, блокируя украинские порты и суда в них.
В Николаевской и Херсонской областях украинские войска существенно подвинули врага накануне.
"Но обстановка напряжена: противник интенсивно обстреливает отвоеванные у него территории. Целями оккупантов остаются объекты гражданской инфраструктуры",- говорится в сообщении.
Также над Херсонщиной военнослужащими украинских подразделений уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".
За предыдущие сутки потери противника на южном направлении составили: личного состава – 15 человек; вражеской техники – 7 ед.