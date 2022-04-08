Великобритания ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова

Великобритания ввела санкции против двух дочерей президента РФ Владимира Путина. Также в санкционный список попала дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

В МИД заявили, что Екатерине Тихоновой, Марии Воронцовой и Екатерине Винокур будет запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, а также все их активы, находящиеся в Британии, будут заморожены.