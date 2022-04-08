"Киевстар" запустил связь в освобожденной Бородянке и пригороде

Мобильный оператор "Киевстар", используя оборудование Starlink, запустил связь в освобожденной Бородянке и пригороде, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

"Жители освобожденной Бородянки снова могут звонить родным и друзьям! Инженеры Киевстара, используя оборудование Starlink, запустили связь в городе и пригороде.