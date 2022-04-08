"Киевстар" запустил связь в освобожденной Бородянке и пригороде
Мобильный оператор "Киевстар", используя оборудование Starlink, запустил связь в освобожденной Бородянке и пригороде, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщили в пресс-службе оператора.
"Жители освобожденной Бородянки снова могут звонить родным и друзьям! Инженеры Киевстара, используя оборудование Starlink, запустили связь в городе и пригороде.
Теперь жители города, местные власти, экстренные службы, работающие в Бородянке, имеют качественную связь. А благодаря национальному роумингу связью могут воспользоваться абоненты других мобильных операторов. Кроме того, Киевстар возобновил мобильную связь в Буче, Ирпене, Ворзеле и Гостомеле", - говорится в сообщении.