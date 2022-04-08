ГБР арестовало счета крымских бизнесменов с двойным гражданством
Государственное бюро расследований сообщает об аресте у бизнесменов из Крыма с российским и украинским гражданством 86 миллионов гривен на счетах в украинских банках, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
"Следователи Государственного бюро расследований установили личности нескольких коммерсантов, сохранивших украинское гражданство, однако ведущих бизнес в Крыму, уплачивая налоги стране-агрессору. Арестовано более 86 млн грн на их счетах в украинских банках", – говорится в сообщении.
По информации ГБР, после аннексии Крыма эти бизнесмены получили российское гражданство, сохранив паспорта Украины.
"Они платили налоги от бизнеса стране-агрессору, чем финансировали военную агрессию оккупантов. Полученные доходы они отмывали через украинские фирмы во избежание санкций. ГБР установило счета, на которых аккумулировано более 86 млн грн, и приняли соответствующие меры для ареста финансовых ресурсов", – заявили в бюро.