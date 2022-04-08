ГБР арестовало счета крымских бизнесменов с двойным гражданством

Государственное бюро расследований сообщает об аресте у бизнесменов из Крыма с российским и украинским гражданством 86 миллионов гривен на счетах в украинских банках, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Следователи Государственного бюро расследований установили личности нескольких коммерсантов, сохранивших украинское гражданство, однако ведущих бизнес в Крыму, уплачивая налоги стране-агрессору. Арестовано более 86 млн грн на их счетах в украинских банках" , – говорится в сообщении.

По информации ГБР, после аннексии Крыма эти бизнесмены получили российское гражданство, сохранив паспорта Украины.