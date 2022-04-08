ОВА: в Сумской области на мине подорвались работники облэнерго

В четверг, 7 апреля, вблизи села Билка, Ахтырского района, Сумской области на противотанковой мине, оставленной российскими оккупантами, подорвался автомобиль с бригадой работников Сумыоблэнерго, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, работники выехали на локацию, чтобы возобновить электроснабжение.

В результате один человек погиб. Двое мужчин с травмами и переломами были доставлены в больницу. Там им оказывается медицинская помощь.

Еще два человека получили контузию, без госпитализации.