Мишель об ударе по Краматорску: нужно больше оружия для Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ужасно видеть, как Россия наносит ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области, сообщает Новое время.

"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых мирным населением, которое эвакуируется из региона, где Россия усиливает свои атаки" , — написал он в своем Twitter.

По словам Мишеля, необходимы дальнейшие действия.