Мишель об ударе по Краматорску: нужно больше оружия для Украины
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ужасно видеть, как Россия наносит ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области, сообщает Новое время.
"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых мирным населением, которое эвакуируется из региона, где Россия усиливает свои атаки", — написал он в своем Twitter.
По словам Мишеля, необходимы дальнейшие действия.
"Больше санкций против России и больше оружия для Украины. Только что утвержден 5-й пакет санкций ЕС", — резюмировал он.