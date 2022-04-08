Гетманцев: 90 украинских предприятий уже начали работать на новом месте

По состоянию на 8 апреля 220 украинских предприятий перемещены из зоны боевых действий в безопасную местность, 90 из них уже возобновили производственный процесс, сообщает Новое время.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

В общей сложности органы власти получили около 1,5 тыс. заявок на релокацию предприятий, 471 из них обработана и передана на транспортировку.