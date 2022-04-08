Зеленский: армия РФ может сделать "Бучи" в любой стране

Российская армия может совершить те же преступления, что и в Буче Киевской области, в городах любой страны, если получит такой приказ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, вы осознаете, что если российская армия получит приказ вторгнуться на вашу землю, они сделают то же самое. Они сделают то, что было в Буче, в ваших городах, городах любой страны, про которую руководство РФ решит, что это якобы часть их империи, а не земля другого народа" , — сказал он во время обращения к парламенту Финляндии.

Зеленский добавил, что российские военные будут воевать, даже если не понимают, для чего им это нужно.

"Потому что ненависть и презрение к другим людям воспитываются сейчас в России. Причем, на государственном уровне" , — сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что оккупанты делают "такие „Бучи“ ежедневно: от Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона" .

"Вы уже видели в своей истории жестокость и бессмысленность вторжения из России. Будем честны: угроза сохраняется. Нужно сделать все, чтобы это не повторилось снова. Война России против Украины сейчас решает не только судьбу нашего государства. Не только судьбу нашего народа. А всех, кто имеет общую границу с Россией. Как и вы 83 года назад, Украина имеет смелость защищаться против такого врага, чьи силы значительно преобладают", — отметил Зеленский в речи.

Он добавил, что российских войск в количественном выражении очень много: техники, ракет, людей, которых можно бросить на войну, а также расходуемых на пропаганду агрессии "нефтедолларов и нефтеевро" .

"Я искренне благодарен Финляндии за то, что вы не медлили, когда началось это вторжение России. За то, что вы сразу пришли нам на помощь. За то, что вы приняли историческое решение о предоставлении Украине оборонной поддержки. За то, что вы проявляете важность в санкционных вопросах. За то, что вы являетесь одним из моральных лидеров нашей антивоенной коалиции. Но я прошу вас проявить еще большее лидерство как на уровне Европейского Союза, так и в двусторонних отношениях с государствами Европы, чтобы поддержать нашу борьбу за свободу", — подчеркнул президент Украины.

Когда тирания проиграет в войне против Украины, это станет одним из самых больших вкладов в безопасность Европы за долгие десятки лет, а значит, и одним из самых больших вкладов в безопасность Финляндии, заявил Владимир Зеленский.