WP: массовая высылка дипломатов создает серьезные проблемы разведке РФ

Массовое выдворение российских дипломатов может серьезно нарушить работу разведке России. Об этом, ссылаясь на Washington Post, сообщает Новое время.

По словам нынешних и бывших официальных лиц, Россия зависит от этих сотрудников, которые помогают собирать разведывательную информацию в странах, где они служат, поэтому высылка может разрушить большую часть шпионских сетей Москвы и привести к резкому сокращению шпионских и дезинформационных операций против Запада.

"Война разведки с Россией идет полным ходом. Это… стало серьезной вмятиной в операциях российской разведки в Европе" , — сказал офицер ЦРУ в отставке Марк Полимеропулос, который руководил тайными операциями агентства в Европе и России.

Чиновники заявили, что это, кажется, самая скоординированная высылка дипломатов из Европы. В частности, за последние шесть недель страны Европы заявили о высылке почти 400 российских дипломатов.

Высокопоставленный европейский дипломат назвал это серьезным нарушением работы российской разведки в Европе, которое потенциально может быть постоянным. По его словам, Кремлю будет сложно пополнить ряды разведки.

"Переназначение и инструктаж требуют времени и могут быть невозможны в течение определенного времени, если вообще будут. Переподготовка, передислокация — все это срывается" , — сказал он.

В частности, в Литве и Латвии закрылись российские консульства, также было объявлено об очередной высылке российских чиновников, включая посла России в Литве.