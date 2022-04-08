Словакия передала Украине ЗРК С-300

Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Об этом рассказал премьер-министр страны Эдуард Хегер, сообщает Новое время.

"Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг помогать, а не стоять в стороне и не замечать гибель людей в результате российской агрессии", – написал он у себя в Twitter.

Как сообщает издание TV Noviny, словацкая система ПВО С-300 уже находится в Украине.

По сообщению TV Markíza, переброска проходила в режиме секретности два дня. Сначала ЗРК был перемещен ближе к восточной границе, а затем доставлен в Украину.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее заявлял, что Братислава готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит достойную альтернативу.

Надь отметил, что Словакия также может направить Украине истребители МиГ-29 советского производства, если вместо них НАТО обеспечит Словакию американскими F-16.