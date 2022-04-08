Bloomberg: Британия будет развивать атомную и ветровую энергетику

Новая стратегия энергетической безопасности Великобритании нацелена на увеличение установленных мощностей АЭС втрое до 2050 года и ускоряет планы по установке новых ветряных морских электростанций в 2020-х годах, сообщает Экономическая правда.

Документ также содержит более амбициозные цели по водороду, солнечной энергетике и меры по стимулированию нефтегазовых проектов в Северном море, пишет Bloomberg.

"Это снизит нашу зависимость от источников энергии, испытывающих волатильность мировых цен, которые мы не можем контролировать, поэтому мы сможем обеспечить большую энергетическую самодостаточность" , – сказал премьер-министр Борис Джонсон.

Это позволит снизить счета потребителей за электричество, отметил он.

В рамках объявленной стратегии планируется, в частности, довести мощности АЭС до 24 ГВт к 2050 году по сравнению с 8 ГВт в 2020 году, получать 95% электроэнергии из низкоуглеводных источников до 2030 года, довести мощность прибрежных ВЭС до 50 ГВт до 20 целью в 40 ГВт) с примерно 14 ГВт в настоящее время. Кроме этого, на осень запланирован новый раунд продаж лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море.

Новый план предполагает, что через 30 лет атомная энергетика будет обеспечивать 25% потребностей страны в электричестве по сравнению с 16% сегодня. Кроме того, министры создадут правительственный орган под названием "Большая британская ядерная энергетика" для продвижения новых проектов и учредит Фонд поддержки атомной энергетики в размере 120 млн фунтов стерлингов.