ГБР открыло производство из-за побега Тупицкого за границу

ГБР расследует незаконное бегство за границу экс-головы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, сообщает пресс-служба.

"Следователи ГБР установили, что он покинул границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкого в праве выезда за границу" , - говорится﻿ в сообщении. ﻿

Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центе Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.

В то же время, по информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал.

Продолжается следствие по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины.