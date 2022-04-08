ГБР открыло производство из-за побега Тупицкого за границу
ГБР расследует незаконное бегство за границу экс-головы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, сообщает пресс-служба.
"Следователи ГБР установили, что он покинул границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкого в праве выезда за границу", - говорится в сообщении.
Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центе Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.
В то же время, по информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал.
Продолжается следствие по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины.
"Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и все лица, причастные к незаконной переправке Тупицкого через государственную границу Украины для их привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.