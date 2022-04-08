ЕС профинансировал бюджет Украины на 120 млн евро

Европейская комиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе.﻿ Об этом заявили в Министерстве финансов Украины, сообщает Новое время.

Средства предоставлены в соответствии с подписанным 30 марта Соглашением о финансировании Контракта для развития государства и усиления устойчивости. Они поступят в общий фонд государственного бюджета для финансирования расходов.

"Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской Комиссии за непреклонную поддержку украинского народа, в частности, за глубокое понимание ситуации, которая сложилась в Украине, и оперативность в принятии решений" , — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В марте Украина получила от Еврокомиссии 600 млн евро из пакета макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро.

Из-за войны расходы госбюджета на зарплаты украинским чиновникам сократили на 10%. Также власти фактически провели секвестр бюджета, отказавшись от всех капитальных расходов.

Министерство экономики Украины прогнозирует падение ВВП в первом квартале 2022 года на 16%. В целом за год падение может достигнуть 40%.