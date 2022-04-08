В МВД назвали возможные причины ракетного удара РФ по Краматорску

Советник главы МВД Вадим Денисенко озвучил две возможные причины ракетных ударов России по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области, сообщает Новое время.

В эфире украинского телемарафона он отметил, что это была четко спланированная провокация оккупантов.

"Во-первых, чтобы зомбировать свое население рассказами о том, как украинские фашисты обстреливают своих людей. Во-вторых, перебить тему Бучи. Они будут на международном уровне делать информационные атаки, чтобы показать, как украинская армия якобы стреляет по своим" , — пояснил Денисенко.

Он добавил, что российские пропагандистские СМИ опубликовали новость об ударе на несколько минут раньше, чем об этом узнал весь мир.

"Сайт РИА Новости еще до того, как информация появилась у украинских СМИ, сообщил, что украинская армия обстреляла Краматорский вокзал, выпустили новость на несколько минут раньше, чем стало известно в мире, поэтому я могу сказать, что это четко спланированная провокация РФ" , — резюмировал Денисенко.

Сегодня, 8 апреля, Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске. На данный момент известно о 50 погибших. Пятеро погибших — дети.