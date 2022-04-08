Глава Донецкой ОВА: РФ готовится к массированному наступлению на Донбассе

Российские оккупанты готовятся к массированному наступлению на Донбассе. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Новое время.

"Обстрелы ведутся фактически круглосуточно, особенно Авдеевка и Угледар. Враг готовится к массированной эскалации и массированным наступлениям" , — сказал он во время брифинга.

Также Кириленко подчеркнул, что оккупанты обстреливают всю гражданскую и медицинскую инфраструктуру.

"Враг не остановится ни перед чем. Не сумев сразу захватить города, враг будет просто уничтожать. Они переходят к таким средствам, как крылатые ракеты, как авиация, исключительно применяя ее против мирного населения" , — подытожил глава ОВА.

Ранее замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич сообщал, что после попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области российские оккупанты могут снова предпринять наступление на Киев.