Самолет РФ нарушил воздушное пространство Финляндии

Министерство обороны Финляндии зафиксировало первое с 2020 года нарушение воздушного пространства российским самолетом. Пограничная служба уже расследует инцидент, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Как пишут местные СМИ, российский самолет вошел в финское небо в районе Порвоо в Финском заливе. Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло около 06:00 и продолжалось около трех минут.

Также сообщается, что воздушное пространство нарушил самолет типа Ил-96-300.

"Это было первое нарушение в этом году, предыдущее было в июле 2020 года" , - сообщил представитель министерства Кристиан Ваккури.

По оперативным причинам Минобороны не комментирует, поднимались ли на перехват военные истребители.

Ранее в марте российские самолеты с ядерными бомбами нарушили воздушное пространство Швеции.