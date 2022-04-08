Самолет РФ нарушил воздушное пространство Финляндии
Министерство обороны Финляндии зафиксировало первое с 2020 года нарушение воздушного пространства российским самолетом. Пограничная служба уже расследует инцидент, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.
Как пишут местные СМИ, российский самолет вошел в финское небо в районе Порвоо в Финском заливе. Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло около 06:00 и продолжалось около трех минут.
Также сообщается, что воздушное пространство нарушил самолет типа Ил-96-300.
"Это было первое нарушение в этом году, предыдущее было в июле 2020 года", - сообщил представитель министерства Кристиан Ваккури.
По оперативным причинам Минобороны не комментирует, поднимались ли на перехват военные истребители.
Ранее в марте российские самолеты с ядерными бомбами нарушили воздушное пространство Швеции.