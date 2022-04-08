Мэр: в Чернигове за время войны погибли около 700 человек

В результате российской агрессии в Чернигове погибли около 700 человек. Об этом заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, сообщает Укринформ.

«За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских» , - сказал Атрошенко на пресс-конференции в Укринформе.

Он отметил, что среди убитых 70 тел еще не опознаны, идентифицировать их не смогли. Имена остальных известны.

Также городской голова отметил, что де-юре около 40 человек считаются пропавшими без вести. Но скорее всего их можно считать погибшими, так как многих из них в последний раз видели возле построек и автомобилей, уничтоженных врагом.

Артошенко считает, что ориентировочно в городе остались от 80 до 95 тысяч человек. До начала военных действий 24 февраля в Чернигове насчитывалось от 285 до 290 тысяч человек.