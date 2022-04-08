COVID-сертификат в "Дії" будет отображаться 1,5 года от даты прививки
Минздрав совместно с Минцифры и НСЗУ принял решение не удалять с "Дії" цифровой сертификат о вакцинации против COVID-19 в течение 545 дней с даты прививки, сообщает пресс-служба Минздрава.
"Это позволит украинцам за границей предъявить цифровой документ о полученной в Украине вакцинации от COVID-19, получить следующую необходимую дозу или иметь меньшие карантинные ограничения, чем невакцинированные лица", - говорится в сообщении.
Срок отображения изменен во всех видах сертификатов, подтверждающий вакцинальный статус личности:
- "желтый" COVID-сертификат, подтверждающий 1 дозу прививки против коронавирусной болезни;
- "зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий 2 дозы прививки;
- "бустерный" COVID-сертификат, подтверждающий 3 дозы прививки.
Сертификат не обновляет новую конечную дату автоматически. Для этого необходимо повторно отправить запрос в приложении или портале "Дія". Так же, как вы генерировали свой нынешний сертификат.