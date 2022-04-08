COVID-сертификат в "Дії" будет отображаться 1,5 года от даты прививки

Минздрав совместно с Минцифры и НСЗУ принял решение не удалять с "Дії" цифровой сертификат о вакцинации против COVID-19 в течение 545 дней с даты прививки, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это позволит украинцам за границей предъявить цифровой документ о полученной в Украине вакцинации от COVID-19, получить следующую необходимую дозу или иметь меньшие карантинные ограничения, чем невакцинированные лица" , - говорится в сообщении.

Срок отображения изменен во всех видах сертификатов, подтверждающий вакцинальный статус личности:

"желтый" COVID-сертификат, подтверждающий 1 дозу прививки против коронавирусной болезни;

"зеленый" COVID-сертификат, подтверждающий 2 дозы прививки;

"бустерный" COVID-сертификат, подтверждающий 3 дозы прививки.

Сертификат не обновляет новую конечную дату автоматически. Для этого необходимо повторно отправить запрос в приложении или портале "Дія". Так же, как вы генерировали свой нынешний сертификат.