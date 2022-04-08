ГБР открыло дело о коллаборационизме помощников нардепов от ОПЗЖ

Государственное бюро расследований проводит следствие по факту причастности к коллаборационной деятельности помощников народных депутатов действующего созыва от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».﻿ Об этом заявила пресс-служба ведомства, сообщает Укринформ.

Следствие﻿ получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала «112 Украина» и соучредителем молодежного крыла политической партии «ОПЗЖ».

По имеющейся информации, мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию об общественно-политической жизни нашего государства.

Кроме того, получена информация, что совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей секретариата фракции ОПЗЖ, личный юрист и доверенное лицо народного депутата девятого созыва Виктора Медведчука.

Сотрудники ГБР в Киеве провели следственные действия в офисных помещениях, по адресам проживания данных лиц и изъяли документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения, черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период проведения широкомасштабной войны, протоколы участковых избирательных комиссий, мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ и компьютеры, телефоны и другие носители с подтверждением противоправной деятельности.

В настоящее время идет комплекс следственных действий, в частности, для установления местонахождениея фигурантов и их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета.