Компания Acer приостановила свою деятельность в России

Крупный тайваньский производитель компьютерной техники и электроники Acer решил остановить деятельность в России, сообщает Корреспондент.

"Acer строго соблюдает действующие законы и правила международной торговли, а также внимательно следит за конфликтом между Россией и Украиной. В связи с последними событиями Acer решила приостановить свой бизнес в России" , – говорится в сообщении на сайте. ﻿

Acer выразила надежду на то, что мир в Украине будет восстановлен как можно скорее. Также компания работает с несколькими международными агентствами и неправительственными организациями по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим.