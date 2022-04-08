США отреагировали на ракетный удар по вокзалу Краматорска

Мир привлечет президента РФ Владимира Путина за еще одно зверство - российский ракетный обстрел вокзала в Краматорске. Об этом заявило посольство США в Украине, сообщает Укринформ.

«Российский ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, центра эвакуации гражданского населения, в результате которого десятки человек погибли и более 100 получили ранения, является еще одним зверством, совершенном россией в Украине. Мир привлечет путина к ответственности» , - подчеркнуло американское диппредставительство в Фейсбуке.

Утром в пятницу, 8 апреля, российские войска ударили ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске. В тот момент на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации.

По предварительным данным, в Краматорске погибли 39 человек, ранены около 100 человек.