Донецкая ОВА: число погибших в результате удара по вокзалу в Краматорске выросло

В результате удара российских оккупационных войск "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска погибли 50 человек, среди них 5 детей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На данный момент в больницы были доставлены 98 человек. Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться" , - написал он.

Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице, 38 человек погибли сразу на вокзале, написал Кириленко.