Черногория объявила о введении санкций против России за нападение на Украину. Соответствующее решение было принято сегодня. Об этом, со ссылкой на Twitter черногорского премьера Дритана Абазовича, сообщает РБК-Украина.

"Правительство Черногории приняло ограничительные меры в ответ на агрессивную войну России против Украины. Благодарю всех министров за их сотрудничество" , - отметил он.

Отметим, что конкретно входит в черногорские санкции против России, пока не уточняется.

Россия является крупным инвестором в Черногории, многие россияне, в том числе олигархи, имеют в этой стране недвижимость и яхты. Накануне из страны выслали четверых российских дипломатов.