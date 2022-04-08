Госстат подсчитал уровень инфляции во время войны

В марте инфляция в Украине ускорилась до 4,5% с 1,6% в феврале. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики, сообщает Корреспондент.

В январе инфляция составила 1,3%, а в декабре 0,6%. В годовом измерении по итогам марта инфляция выросла до 13,7% с 10,7% по итогам февраля и 10% - по итогам января.

Базовая инфляция также подскочила до 3,8% с 1% в феврале и 0,1% - в январе. А в годовом измерении она увеличилась до 10,5% с 8,2% по итогам февраля и 7,6% - по итогам января.

С начала 2022 года инфляция составила 7,6%, а базовая – 4,9%.

При этом Нацбанк оценивает инфляцию в марте на уровне 2,1%, в годовом измерении - 11,1%, а базовую - 8,5%. При этом до войны рост цен прогнозировался на уровне 9,2% и 8,2%.