Макрон отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на обстрел российскими оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске, в результате которого погибли по меньшей мере 50 мирных жителей, сообщает Новое время.

На своей странице в Twitter он подчеркнул, что Европейский союз продолжает поддерживать Украину. В частности, ЕС планирует ввести новый пакет санкций против РФ.

"Украинские мирные жители бегут, чтобы избежать худшего. Их оружие? Коляски, мягкие игрушки, багаж. Сегодня утром на Краматорском вокзале семьи, которые собирались уезжать, испытали ужас. Десятки погибших, сотни раненых. Ужасно" , — заявил он.

Он также добавил, что Евросоюз будет и дальше поддерживать украинцев, которые были вынуждены покинуть Украину в результате полномасштабного вторжения России.