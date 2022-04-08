Командующий ТРО: число бойцов терробороны превысило 110 тыс

Силы территориальной обороны являются самым молодым родом сил ВСУ, которому исполнилось три месяца. За это время более 110 тысяч патриотов и патриоток вошли в состав Сил терробороны. Об этом заявил командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин, сообщает Укринформ.

«Нам исполнилось три месяца. За это время более 110 тысяч патриотов и патриоток вошли в состав Сил территориальной обороны. Кроме того, уже создано более 450 добровольческих формирований территориальных громад» , – проинформировал во время брифинга командующий.

По словам Галушкина, за день до полномасштабного вторжения россии в силах ТРО было всего 6000 профессиональных военнослужащих и небольшое количество резервистов, однако уже 24 февраля горячая линия была перегружена звонками от желающих вступить в ряды терробороны. Люди разных профессий, всех возрастов и веры изъявили желание защищать Украину. Украинцы самоорганизовались и начали готовить кварталы Киева к уличным боям.

Галушкин также отметил, что терроборона стала олицетворением сопротивления украинцев и феноменом, на который точно не рассчитывали российские захватчики.

«Они не ожидали, что сопротивляться будет вся Украина» , - подчеркнул командующий.

На сегодняшний день силы ТРО ежедневно становятся мощнее, командиры используют каждую минуту для тренировки личного состава, привлекая для этого, в частности, и иностранных инструкторов, сказал Галушкин.

«Мы готовим наших воинов по разным специальностям, в том числе противотанкистов, зенитчиков, операторов БПЛА и снайперов. Имеем в распоряжении все необходимое оружие, в том числе предоставленное иностранными партнерами» , - сообщил Галушкин, добавив, что доля кадровых военнослужащих в силах ТРО наименьшая, однако в каждом батальоне, бригаде достаточное количество кадровых военных, которые смогли сделать каждое подразделение готовым к выполнению задач.

В настоящее время Силы терробороны обороняют стратегические объекты, приобщаются к выполнению боевых задач совместно с подразделениями других видов/родов ВСУ, обеспечивают контроль над передвижением людей, транспортных средств по всей стране, борются с диверсантами.

По словам командующего, особого внимания заслуживает мужество подразделений Донецкой бригады терробороны и Мариупольского батальона терробороны, которые совместно с нацгвардейцами, морпехами держат оборону Мариуполя. Галушкин также отметил защитников Сум, Чернигова и других городов.

Среди трудностей, с которыми сталкиваются Силы терробороны, Галушкин назвал недостаточность обеспечения средствами защиты, своевременного учета, вопроса выплат и т.д. В то же время идет кропотливая работа, чтобы решить упомянутые проблемы, заверил командующий.