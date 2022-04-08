Страны-партнеры выдворили уже 443 российских дипломата

С начала вторжения России на территорию Украины государства-партнеры выдворили 443 сотрудника российских дипломатических учреждений. Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины, сообщает Укринформ.

«Мир реагирует на дерзкую войну России высылкой российских дипломатов. С начала вторжения россии на территорию Украины государства-партнеры выдворили 443 сотрудника российских дипломатических учреждений» , - отметил МИД в Фейсбуке.

Ведомство подчеркнуло, что США, Великобритания, Чехия существенно сократили дипломатическое присутствие государства-агрессора еще до развязания Россией полномасштабной войны.

«Этот шаг – акт солидарности с Украиной, продолжение усилий по усилению глобальной изоляции РФ» , – подчеркнуло министерство.

В МИДе отметили, что высылка стала ответом партнеров на подрывную шпионскую деятельность российских дипломатов и что Запад нанес удар по способностям россии вести агрессивную политику, подрывать мир и безопасность в Европе и препятствовать помощи Украины.

«Российские дипломаты годами распространяли пропагандистские нарративы, пытаясь исказить действительность и скрыть подлинное лицо кремля. Высылка дипломатов – прямой ответ демократического общества на преступления российского режима» , - добавило ведомство.

Министерство иностранных дел призывает партнеров применить максимальное давление на РФ, чтобы остановить ее варварскую войну против Украины.