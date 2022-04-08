Медведев назвал санкции актом агрессии против РФ

Замсекретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. Ранее он называл акт агрессии одной из причин для возможного применения РФ ядерного оружия, сообщает Украинская правда.

"Cанкции в нынешней ситуации могут быть квалифицированы как акт агрессии в отношении Российской Федерации, как одна из форм гибридной войны. В этом случае у государства, которое подверглось агрессии, то есть у России, возникает право на индивидуальную и коллективную оборону в рамках национального законодательства и международного права. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия этим правом воспользуется в тех формах и пределах, которые посчитает уместными" , - сообщил Медведев.

26 марта Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях.

Одним из них он назвал "акт агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны".