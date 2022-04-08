Во всем мире рекордно растут цены на продукты из-за войны в Украине

В мире цены на продукты питания исторически растут из-за войны в Украине. Об этом информировала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), сообщает Укринформ.

"За последние 32 года мировые цены на продукты питания не были столь высокими, как в марте, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Война в Украине является одной из основных причин роста. И Украина, и россия являются важными экспортерами зерна" , – цитирует NOS заявление организации.

Как отмечается, всплеск цен на продукты питания больше всего чувствуется в бедных странах. Из-за вторжения россии в Украину выросли расходы на основные продукты питания, в том числе хлеб.

Индекс, согласно которому ФАО измеряет цены на многие товары, вырос на 13% в марте по сравнению с февралем. Особенно подорожали зерновые (+17%) из-за войны в Украине.

Растительное масло подорожало почти на 25%. Украина является ведущим мировым экспортером подсолнечного масла.

Ранее в ФАО заявляли, что мировые цены на продукты питания и корма могут возрасти на 20% в результате войны в Украине.