Шмыгаль отметил ускорение евроинтеграции Украины

Украина ускоренными темпами идет к объединению с Европейским Союзом и сейчас принимает меры для интеграции в европейские рынки. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Факты ICTV. Об этом информировала пресс-служба Кабмина, сообщает Корреспондент.

Глава правительства отметил, что полученная Украиной Версальская декларация про ускоренную процедуру получения статуса кандидата на вступление в ЕС - это один из этапов на пути к полноценному членству. Поэтому очень важно выполнить некоторые требования и быть интегрированными в европейские рынки.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина уже заключила соглашение об открытом небе с ЕС и технически присоединилась к европейской энергосети ENTSO-E.

"Сейчас мы начали работу над полноценным коммерческим присоединением, то есть в работе на общем рынке. И даже уже есть первый контракт на экспорт электроэнергии в ЕС - 200 МВт. Это огромный евроинтеграционный прогресс" , – сказал премьер-министр.

Как отметил глава правительства, Украина продолжает движение в Евросоюз, в частности, ускоренно работает над совместной таможней, совместными транзитными перевозками, соглашением об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

Также Шмыгаль сообщил, что президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время визита в Киев передадут Украине опросник.