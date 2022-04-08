Венедиктова рассказала об эксгумации братской могилы в Буче

В братской могиле в Буче обнаружили около 67 тел. Среди них – жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств. Об этом написала в Фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Корреспондент.

Так, сегодня на территории храма Андрея Первозванного начали эксгумацию тел из братской могилы для идентификации людей и установления обстоятельств их смерти. Каждое тело осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры.

Из тех, кого достали, большинство имеет огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались только фрагменты. Часть погибших была с документами, остальных придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.

"Далее – кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого. Мы уже имеем свидетелей того, как этих гражданских лиц военные РФ убивали за то, что они просто шли за х ﻿﻿ лебом или лекарством, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря уничтожения украинцев" , – заявила Венедиктова.

Она также добавила, что в материалах уголовного производства присутствует около 100 страниц данных военнослужащих РФ – оккупантов Бучи.

По словам Венедиктовой, сейчас задача-максимум - установить каждого, кто нажимал на крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие.