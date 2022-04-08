Венедиктова рассказала об эксгумации братской могилы в Буче
В братской могиле в Буче обнаружили около 67 тел. Среди них – жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств. Об этом написала в Фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Корреспондент.
Так, сегодня на территории храма Андрея Первозванного начали эксгумацию тел из братской могилы для идентификации людей и установления обстоятельств их смерти. Каждое тело осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры.
Из тех, кого достали, большинство имеет огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались только фрагменты. Часть погибших была с документами, остальных придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.
"Далее – кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого. Мы уже имеем свидетелей того, как этих гражданских лиц военные РФ убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарством, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря уничтожения украинцев", – заявила Венедиктова.
Она также добавила, что в материалах уголовного производства присутствует около 100 страниц данных военнослужащих РФ – оккупантов Бучи.
По словам Венедиктовой, сейчас задача-максимум - установить каждого, кто нажимал на крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие.