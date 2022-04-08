Большинство россиян поддерживают "спецоперацию" в Украине

Поддерживают решение о проведении "специальной военной операции" 74% россиян, не поддерживают 17%. Такие данные в пятницу, 8 апреля обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает Корреспондент.

При этом 9% опрошенных затруднились с ответом. Отмечается, что 90% граждан РФ считают, что в настоящее время против России ведется информационная война в связи с проведением "специальной военной операции" в Украине.

Согласно проведенному опросу, более половины россиян видели материалы, демонстрирующие действия России в Украине в негативном ключе (61%), при этом 41% считают их скорее лживыми. Не видели таких материалов и не отвечали на вопрос об их правдивости 39%.

От окружающих людей россияне чаще слышали отзывы в поддержку военной операции (62%), против – 11%, в равной степени и "за" и "против" "специальной военной операции" – 12%, вообще не слышали таких отзывов 10%.

В СМИ, интернете и социальных сетях 57% россиян также чаще встречали суждения в поддержку "спецоперации", против – 9%, в равной степени в поддержку и против – 13%, не видели таких отзывов в СМИ и интернете вообще – 13%.

Также отмечается, что по данным на 5 апреля, одобряют деятельность президента России 78% граждан, не одобряют – 13%.