ОВА: в Одесской области на выходные объявлен комендантский час

В Одессе и Одесский области вводится продолжительный комендантский час. Соответствующее распоряжение подписал начальник Одесской областной военной администрации полковник Максим Марченко, сообщает Корреспондент.

Ограничения﻿ будут действовать с 21:00 субботы 9 апреля до 6:00 понедельника 11 апреля. В ОВА пояснили, что это связано с сегодняшней трагедией в Краматорске, где российские захватчики убили 50 человек и ранили 98.

"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для вашей безопасности, это сохранит вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми" , – пояснил Марченко.

Как известно, 10 апреля Одесса отмечает День освобождения от германо-румынских оккупантов. В последние годы пророссийские активисты устраивали в этот день разные провокации.