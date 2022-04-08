Трагедия в Краматорске: прокуратура открыла дело

По факту обстрела железнодорожного вокзала в Краматорске было открыто уголовное производство, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает Новое время.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Дело было открыто по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Вооруженными силами РФ в нарушение норм международного гуманитарного права совершены ракетные удары по железнодорожному вокзалу Краматорска, где ожидали эвакуации около 4 тысяч гражданских лиц" , — заявила она.

8 апреля российские оккупационные войска обстреляли ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске. По последним данным, 50 человек, в том числе пятеро детей, погибли, 300 человек ранены.