Мэр: для восстановления Чернигова понадобится минимум четыре года
Чтобы отстроить разрушенный российскими войсками Чернигов, понадобится минимум четыре года. Об этом заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, сообщает Укринформ.
«На восстановление Чернигова уйдет четыре года, если работать быстро и иметь полный объем средств. Строительство – три года, год – проекты», – сказал на прессконференции в Укринформе Атрошенко.
По его словам, в такие сроки можно отстроить город в оптимальных условиях. Реальность же может быть другой, потому что, например, в Украине нет технологий демонтажа поврежденных «мощных бетонных домов», расположенных в окружении других многоэтажек.
В настоящее время городские власти систематизируют данные о разрушениях.
Атрошенко считает, что формат фиксации нанесенных городу повреждений должен быть согласован на уровне международной экспертной среды или с привлечением иностранных специалистов. Это нужно, чтобы ущерб, нанесенный коммунальным помещениям, инфраструктурным объектам, школам, больницам, жилым домам и т.д., был надлежаще оформлен и задокументирован. Чтобы они могли быть использованы в международных судах, признающих Россию агрессором, а так называемую спецоперацию – военным преступлением. И, соответственно, заставить ее компенсировать нанесенный ущерб.
Городским специалистам понадобится не менее двух недель, чтобы осуществить предварительную оценку нанесенных врагом разрушений.
«Война еще не окончилась. Она может вернуться в любую минуту. Подтверждение ужасов, перенесенных Черниговом, мы видим из количества ящиков от российского оружия после артиллерийских и минометных обстрелов, обнаруженных при зачистках пригородов. Это тысячи снарядов калибра 152, тысячи мин 120 калибра. Это принесло значительные разрушения личного жилья. Больше всего пострадало по всем направлениям пригорода. В Чернигове значительные повреждения есть у сотен многоэтажек», – рассказал городской голова.
Он уточнил, что серьезные повреждения получили примерно 150 многоэтажных жилых домов. Повреждены коммуникации. Те, что на поверхности, в частности провода, уничтожены почти на 70-100%.
«Нет людей, чтобы все это сосчитать, очень большой объем работы. Ущерб огромный – на десятки миллиардов гривен. Только чтобы перестроить ТЭЦ, нужно около 200-300 млн евро», – сказал Атрошенко.
Мэр подчеркнул, что состояние поврежденных зданий и коммуникаций придется тщательно изучать экспертам, прежде чем приступать к восстановительным работам. Потому что, скажем, чтобы ремонтировать коммуникации, спрятанные под проезжей частью, придется демонтировать весь дорожный «пирог». А каждый дом, рядом с которым попала большая авиационная бомба, испытал разрушительное влияние на уровне 10-балльного землетрясения. Следовательно, придется изучать несущие способности всех бетонных конструкций и т.п. Также придется оценивать состояние подземных коммуникаций.
Ранее Атрошенко заявлял, что в результате обстрелов российскими захватчиками Чернигов разрушен на 70%.