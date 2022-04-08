Джонсон и Шольц вступились за Макрона, пытающегося говорить с Путиным

Премьер-министр Британии Борис Джонсон и канцлер Олаф Шольц высказались на защиту президента Франции, в адрес которого раздается критика за попытки говорить с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу прекращения войны против Украины.﻿﻿ Об этом лидеры сказали на совместной пресс-конференции, сообщает Европейская правда.

Как пишет The Guardian, на вопрос Джонсону, что он думает о критике Макрона за частые разговоры с президентом РФ, премьер Британии ответил, что сам давно не верит Путину, чтобы говорить с ним, но такие усилия заслуживают уважения.

"Говорить с Путиным - это, как по мне, не очень благодарное дело… Но это не значит, что я не восхищаюсь усилиями тех, кто пытается найти какой-то подход. Что касается меня, я настроен очень скептически" , - ответил Борис Джонсон.

Премьер добавил, что в последний раз говорил с президентом РФ еще до 24 февраля и тот уверял его, что не планирует нападать на Украину.

Олаф Шольц сказал, что считает критику президента Франции неоправданной, потому что он действительно хочет найти какое-то решение и внести свой вклад.

Он отметил также, что в своем разговоре с лидером РФ сказал ему о серьезных потерях российских войск, потому что не был уверен, что окружение Путина доносит до него эту информацию.

Несколько дней назад премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Макрона за частые разговоры с Владимиром Путиным, сравнив это с "переговорами с Гитлером". Президент Франции назвал эту критику вмешательством в избирательную кампанию.