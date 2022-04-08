Голова херсонских Олешек сообщил о планах оккупантов назначить своего "мэра"

Городской голова Олешек в Херсонской области заявил, что 9 апреля россияне попробуют назначить в городе свою оккупационную власть, сообщает Украинская правда.

"У меня есть 100-процентная информация, что завтра в 10.00 россияне хотят определиться, кто будет управлять городом. Так, как меня не стало, они будут искать, кто бы это сделал" , - сказал Олешковский городской голова Евгений Рыщук.

В комментариях к сообщению Рищука местные жители пишут, что выйдут в городе на мирный протест в 10.00.